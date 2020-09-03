Администрация социальной сети Facebook намерена принять дополнительные меры для того, чтобы выборы президента США прошли честно. Как сообщили пресс-службе компании, Facebook планирует призывать людей принять участие в голосовании, обеспечивать пользователей достоверной информацией, а также не допускать размещения на сайте ложных данных.

По словам основателя соцсети Марка Цукерберга, «за неделю до выборов в Facebook нельзя будет размещать рекламные объявления политического характера». Кроме того, с платформы будет удалена информация о том, что в ходе голосования можно заразиться коронавирусом. Вместо этого к размещению планируются памятки с информацией о коронавирусной инфекции.

«Мы будем ставить пометку на информационных сообщениях, размещенных с целью объявить нелегитимными итоги выборов или подвергнуть сомнению легитимность методов проведения голосования», — приводит слова Цукерберга пресс-служба Facebook.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев на них будет Дональд Трамп, от демократов — Джозеф Байден.

Minval.az