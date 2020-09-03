Вооружённые силы Швеции были приведены в полную боевую готовность из-за учений военных России в Балтийском море.

На остров Готланд, где долгое время не было военного контингента, было отравлено существенное количество военной техники.

«Много лет Готланд оставался фактически беззащитным, пока в прошлом году шведские политики не решили восстановить военное присутствие на острове, разместив там танки и сухопутные войска», — говорится в публикации издания Berlingske.

Кроме этого, в материале упоминается о том, что в течение последнего времени как Россия, так и НАТО, заметным образом увеличили свои военные учения и потому власти Швеции, из-за опасения российских кораблей, находящихся на расстоянии нескольких километров от своих границ, приняли такое решение.

При этом глава оперативного управления шведских ВС вице-адмирал Ян Тернквист отметил, что он не считает угрозу нападения реальной, однако в то же время в статье указывается, что армия Швеции повысила свою боеготовность, чтобы её нельзя было застать врасплох.

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