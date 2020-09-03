У детей и внуков 83-летнего Сильвио Берлускони также, как и у бывшего премьера, обнаружена коронавирусная инфекция, об этом сообщает миланская Corriere della sera.

Речь идет о дочери Берлускони Барбаре, сыне Луиджи и их детях. СМИ также подозревают, что и возлюбленная медиамагната, депутат национального собрания Марта Фашина также могла заразиться коронавирусом.

Накануне стало известно, что Covid-19 у Берлускони проходит бессимптомно. Политик самоизолировался на вилле в Аркоре и продолжает работать дистанционно, чтобы «внести свой вклад» в избирательные кампании кандидатов от своей партии «Вперед, Италия» на местных выборах, запланированных на сентябрь.

Minval.az