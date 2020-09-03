Южная Корея начала сборку прототипа многоцелевого истребителя KF-X.

Соответствующими работами занимается Корейская аэрокосмическая корпорация. Сборка проводится на предприятии в южнокорейском городе Сачхон. Прототип самолета должен быть готов в 2021 году.

Согласно открытым сведениям, KF-X относится к истребителям поколения 4++, и, в частности, может конкурировать с российским МиГ-35. Отличительной особенностью корейского самолета станет радар с активной фазированной антенной решеткой и способность разгоняться до скорости 1,81 числа Маха. Истребитель должен переносить до 7,7 тонны вооружений и иметь дальность полета (без дозаправки) до 2,9 тысяч километров.

Minval.az