Анкара не заинтересована в эскалации напряженности в восточной части Средиземного моря.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения Центра совместных операций ВС Турции в провинции Эскишехир.

«Мы не заинтересованы в напряженности, но решительно отстаиваем свои интересы и права в регионе. Никто не в силах остановить Турцию», — сказал Акар.

Глава Минобороны подчеркнул, что Турция уважает территориальную целостность и политическое единство соседних государств.

По его словам , попытки нарушить баланс сил в регионе путем отмены оружейного эмбарго [США] в отношении греческого Кипра, способствуют не миру, а войне; не урегулированию, а затягиванию разногласий.

Глава Минобороны отметил также, что ряд стран, расположенных за тысячу километров от восточного Средиземноморья [Франция], пытаются оказывать давление на одни государства и выступить в качестве защитников других [Греция и греческий Кипр].

«Кто бы не стоял за Грецией, дважды два не будет равно пяти! Все это преходяще. Как пришли [французы], так и уйдут», — подчеркнул Акар.

Турецкий министр призвал внерегиональные страны к осмысленному подходу происходящего в восточной части Средиземного моря. «Это единственный путь устранения напряженности», — сказал министр.

Акар напомнил об операции по обеспечению мира на Кипре, осуществленной ВС Турции в 1974 году. «Права турок-киприотов – приоритет национальных интересов Турции, и наша позиция остается таковой в 2020 году, также как это было в 1974 году», — добавил министр.

Глава Минобороны напомнил о нарушении Афинами условий Лозаннского договора, согласно которому 16 островов у берегов Турции считаются демилитаризованной зоной.

«Даже несмотря на грубые нарушения норм международного права, мы готовы к диалогу. Это касается лишь Турции и Греции, но никак не Франции, которая не входит в число стран-гарантов кипрского урегулирования и не представляет ЕС. Времена лихачества и высокомерия остались позади», — сказал министр нацобороны Турции.

Minval.az