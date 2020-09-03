Израиль во второй раз подряд нанес авиаудар по стратегическим военным объектам в Сирии. Об этом со ссылкой на источник в Дамаске сообщает Al-Masdar News.

Атаке подверглась авиабаза Т-4 на юго-западе провинции Хомс, недалеко от Пальмиры. Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии (САА) пришли в боевую готовность и отразили израильские ракеты, однако некоторые из них все же достигли цели и попали по объектам на авиабазе.

Отмечается, что нападение с воздуха произошло 2 сентября вечером по местному времени. Предыдущим вечером израильские ВВС также нанесли удар по территории Сирии. Он пришелся на южный Дамаск, в результате погибли двое и пострадали восемь военнослужащих правительственной армии.

Minval.az