Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар облетел на истребителе север Эгейского моря, открыв тем самым очередной сезон учебно-тренировочных полетов ВВС Турции.

В кабине пилотов наряду с главой оборонного ведомства находился командующий ВВС Турции Хасан Кучукакъюз, отмечает «Анадолу».

Самолет с главой оборонного ведомства Турции сопровождали три истребителя, которые в числе прочих пролетели над Монументом павшим в боях при Чанаккале.

Министр обратился по рации к пилотам соседних самолетов, заявив, что Турция продолжит борьбу за свои интересы в духе заветов предков, отстоявших независимость страны в битве при Чанаккале.

«Мы сделаем все возможное, чтобы быть достойными доблести павших героев», — пообещал Акар.

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