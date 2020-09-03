Экс-пресс-секретарь главы Белого дома Дональда Трампа Сара Сандерс рассказала, что во время одной из встреч лидер КНДР Ким Чен Ын оказывал ей «знаки внимания». Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что женщина описала в своей книге встречу американской делегации с северокорейским руководством в июне 2018 года на саммите в Сингапуре.

Как отметила Сандерс, главы США и КНДР обсуждали спорт, в частности женский футбол. И в какой-то момент она заметила, что Ким Чен Ын наблюдает за ней, после чего он кивнул ей и подмигнул.

Сандерс заявила, что в тот момент она была ошеломлена, однако потом вернулась к заполнению своих бумаг.

Кроме того, она поведала, что позже рассказала об этой истории Трампу и тогдашнему главе его администрации Джону Келли. Сандерс сообщила, что «мужчины выли от смеха», а Трамп сказал ей, что она «приглянулась» северокорейскому лидеру.

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