Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 26 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 26 031 410, умерли 863 028 человек, выздоровели 17 291 874 заразившихся. Больше всего случаев заражения (6 113 359) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 997 865) и Индия (3 769 523).

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