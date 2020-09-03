Вашингтон может отказаться от выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возобновить ее финансирование, если она проведет реформу своей деятельности и начнет «демонстрировать независимость» от китайских властей. Об этом сообщила в среду на телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря по делам международных организаций Нерисса Кук, передает ТАСС.

Ее спросили, при каких условиях Вашингтон может вернуться в организацию. «Белый дом обозначил свою позицию, согласно которой она [ВОЗ] нуждается в реформировании. Она должна начать демонстрировать свою независимость от Коммунистической партии Китая», — утверждала дипломат. Кук добавила, что реформы ВОЗ должны привести к повышению уровня ее «подготовки и реагирования на опасные вспышки» заболеваний.

Заместитель помощника госсекретаря также напомнила о высказываниях президента Дональда Трампа о ВОЗ. Он требовал от организации проведения значительных реформ.

Нерисса Кук отметила, что Соединенные Штаты даже после официального выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 6 июля 2021 года могут захотеть продолжить принимать участие в ее работе, в том числе во встречах руководящих органов, если сочтут, что этого требуют интересы Вашингтона.

«В будущем могут быть ситуации, когда США захотят участвовать к конкретных встречах руководящих органов ВОЗ, а также технических и консультативных комитетов, где, как мы считаем, должны быть представлены американские интересы. Мы будем рассматривать такие ситуации в зависимости от конкретного случая», — сказала она, поясняя то, как будут устроены «организационные взаимоотношения» США с ВОЗ в будущем.

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