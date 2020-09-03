Суд первой инстанции провинции Ла-Корунья постановил, что семья испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) должна вернуть государству принадлежавшее ему поместье Пасо-де-Мейрас в автономном сообществе Галисия. Решение суда опубликовано в среду на сайте Генерального совета судебной власти Испании, передает ТАСС.

Суд признал недействительным «пожертвование» поместья бывшему диктатору в 1938 году, так как тогда не были соблюдены необходимые юридические требования. Отмечается, что недвижимость была передана в дар главе государства, а не лично Франко. Суд также счел фиктивной сделку 1941 года о передаче резиденции в собственность экс-правителя Испании. Решение суда может быть обжаловано в провинциальном суде Ла-Коруньи.

Семье Франко также было отказано в выплате компенсации за уход за недвижимостью. При этом суд указал на тот факт, что государство выделяло деньги на содержание поместья в то время, когда оно служило летней резиденцией диктатора.

Строительство Пасо-де-Мейрас началось в 1893 году. Поместье появилось на месте разрушенной во время вторжения Наполеона в Испанию в 1809 году крепости, построенной еще в XIV веке. В 2008 году местные власти признали Пасо-де-Мейрас объектом культурного наследия. Такой статус означал, что поместье должно быть открыто для посещения граждан не меньше четырех дней в месяц. Владельцы поместья не всегда выполняли это условие, за что были оштрафованы местными властями в 2017 году. В феврале 2018 года наследники Франко выставили имение на продажу. Летом 2019 года государственная адвокатура Испании инициировала судебный иск против них.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Он был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который и привел к гражданской войне в стране, продолжавшейся до 1939 года. После победы над республиканцами Франко установил в Испании правый авторитарный режим. В 1947 году он провозгласил Испанию королевством, при этом установление королевской власти было отложено до его ухода из политики.

Франко скончался в 1975 году в возрасте 82 лет от сердечного приступа, был похоронен в монументальном комплексе «Долина павших» под Мадридом. Оттуда 24 октября 2019 года его останки были перенесены на кладбище Мингоррубио.

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