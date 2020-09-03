Российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае «открытого силового вмешательства» России в ситуацию в Беларуси. Такое мнение выразил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне, передает ТАСС.

Он прокомментировал поездку первого замгоссекретаря США Стивена Бигэна в Москву и переговоры по ситуации в Беларуси. «Если говорить о наших переговорах с Россией в Москве, в Вене и здесь, в Вашингтоне, — мы продолжим [вести их] как минимум во всех этих трех местах, — мы четко заявили о том, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже», — утверждает дипломат.

По его версии, американская сторона на переговорах с российскими коллегами «также дала ясно понять», что ОБСЕ является «естественным посредником» между белорусскими властями и оппозицией. «Ее структура идеально подходит для решения некоторых проблем в Беларуси, будь то качество избирательного процесса, политические свободы или общественные отношения», — считает Кент.

Он добавил, что США продолжат вести переговоры с Москвой, Минском и европейскими союзниками по ситуации в Беларуси.

Его попросили рассказать о реакции США на возможное «военное вмешательство» в Беларуси со стороны России. «Стандартный дипломатический ответ: мы не занимаемся гипотетическими предположениями. Я не собираюсь вдаваться в подробности. Однако скажу, что на прошлой неделе заместитель госсекретаря Бигэн в Москве выступил с кристально четким недвусмысленным посланием России о болезненных последствиях, если произойдет наихудший сценарий — открытое военное вмешательство», — утверждает заместитель помощника госсекретаря.

«Мы, конечно, рассматриваем этот сценарий и изучаем то, что мы можем сделать, но опять же, я не думаю, что речь идет о наличии [у США] полномасштабного плана [действий в связи с военным вмешательством]», — добавил Кент. Он считает, что «открытое военное вмешательство» было бы «наихудшим сценарием не только для Беларуси, но и для России». «Беларусь и белорусское общество — это в подавляющем большинстве пророссийский оплот настроений, и это нормально. Мы не ставим это под сомнение. <…> Я считаю, что военное вмешательство было бы катастрофическим для имиджа России в Беларуси», — полагает Кент.

Minval.az