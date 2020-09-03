Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по результатам ряда исследований рекомендовала использование кортикостероидов для лечения инфицированных коронавирусом пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Рекомендации опубликованы в среду на сайте организации, передает ТАСС.

«Мы рекомендуем систематическое применение кортикостероидов для лечения пациентов с серьезной и критической формой COVID-19, — отмечается в рекомендациях. В ВОЗ также уточнили, что данная терапия не подходит для пациентов, у которых болезнь протекает не в тяжелой форме.

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