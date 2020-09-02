США вводят ограничения на работу китайских дипломатов на территории Штатов, теперь им понадобится получать разрешение от властей США на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, правительство Китая «в течение нескольких лет вводило серьезные препятствия для американских дипломатов, работающих в КНР», включая ограничения на проведение встреч, особенно в студенческих городках (цитата по РИА Новости).

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