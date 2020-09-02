Борьба с пандемией возможна без тотальной изоляции, с вирусами нужно научиться жить, соблюдая меры защиты.

Об этом заявил бывший министр высшего образования Иордании вирусолог Азами Мохафаза.

«Если пандемия вирусов в мире повторится, закрытие (стран) не будет подходящим решением. Мы должны научиться уживаться с вирусами. Сейчас у нас (в Иордании) вирус существует и распространен, но нет массового закрытия, и при этом мы не наблюдаем десятков тысяч случаев заражения, если мы будем предпринимать определенные меры, такие как выявление заболевания, изоляция больных и контактировавших с ними граждан. Также соблюдение эпидемиологических средств защиты, включая соблюдение чистоты и ношение масок, соблюдение социальной дистанции в общественных местах — этого достаточно для жизни с вирусом», — цитирует Мохафаза РИА Новости.

Отвечая на вопрос, есть ли опасения о новой пандемии в мире, он отметил, что возможно распространение новой разновидности гриппа. По его мнению, коронавирусная инфекция — болезнь, которая будет постоянно присутствовать среди населения планеты.

Minval.az