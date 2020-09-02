Евросоюз пока оставит без изменений список государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы. Решение принято на заседании комитета постоянных представителей, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник в Брюсселе.

Россия ранее в данный список не входила. В нем — Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай. Как пояснили в Совете ЕС, критерии для включения стран в перечень въездных в ЕС стран охватывают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры по борьбе с распространением COVID-19, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.

Напомним, весной этого года страны ЕС закрылись для туристов на фоне пандемии коронавируса. С июня Европа начала постепенно открывать границы.

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