Частое употребление нездоровой пищи в виде ультраобработанных продуктов питания может вызывать преждевременное клеточное старение. К такому выводу пришли ученые Университета Наварры в Испании, чья статья опубликована в журнале American Journal of Clinical Nutrition. Кратко о научной работе сообщает издание Science Alert.

Специалисты проанализировали данные о ДНК и состоянии здоровья 886 человек в возрасте от 51 до 91 года, которые приняли участие в долговременном исследовании SUN Project (1999-2018 годы), посвященного изучению влияния пищевых привычек на артериальное давление, диабет, ожирение и коронарной болезни сердца. В рамках исследования участники предоставили образцы слюны, из которых выделили ДНК для определения длины теломер — концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждения в процессе репликации. Их укорочение часто называют маркером клеточного старения, хотя связь теломер с биологическим старением человека пока остается не очень ясной.

Частота употребления ультраобработанной еды (сладкие напитки, мясные изделия и другие продукты, содержащие большое количество вкусовых добавок, консервантов, жиров и сахаров) была определена с использованием пищевых опросников. По результатам участников распределили по четырем группам в соответствии с низким, средненизким, средневысоким и высоким потреблением. Каждую группу связали с риском укорочения теломер с помощью логистической регрессии — статистической модели, позволяющей определить вероятность одного из двух исходов по какому-либо признаку, а также то, насколько эта вероятность повышается, если признак количественно изменяется.

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