Иранский чемпион по борьбе Навид Афкари будет казнен за свою предполагаемую роль в протесте против правительства в 2018 году, передает TMZ Sports.

Верховный суд Исламской Республики Иран подтвердил, что 27-летний спортсмен, призер нескольких национальных турниров получил два смертных приговора. Также приследовались законом братья Афкафи, однако Навид стал единственным, кому был вынесен столь жесткий приговор: братья спортсмена получили длительный тюремный срок и 74 удара плетью.

К слову, 74 удара плетью предстоят в дополнение к смертным приговорам и борцу.

Minval.az