Соединенные Штаты не будут участвовать в международных усилиях по разработке и распространению вакцины против коронавируса, так как эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир назвал ВОЗ коррумпированной организацией.

Он также заявил, что США продолжат привлекать международных партнеров для борьбы с коронавирусом.

Американский президент не пожалеет средств, чтобы гарантировать соответствие любой новой вакцины стандарту Минздрава США по безопасности и эффективности, добавил Дир.

Более 170 стран участвуют в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) — COVAX, которая направлена на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от COVID-19 для всех стран.

В июле администрация президента США Дональда Трампа заявила о своем намерении выйти из состава ВОЗ. Решение вступит в силу 6 июля 2021 года.

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