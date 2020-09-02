На фоне пандемии коронавируса гендиректор Facebook Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан направили 300 миллионов долларов на обеспечения безопасности выборов президента США в ноябре 2020 года.

Эти деньги будут направлены двум организациям, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на The Hill. Одна из них получит 250 миллионов долларов для найма и обучения сотрудников избирательных участков, а также для приобретения необходимого оборудования, а другая — распределит 50 миллионов в разных штатах в целях повышения безопасности выборов.

Цукерберг выразил обеспокоенность тем, что «инфраструктура выборов в США сталкивается в этом году со множеством вызовов из-за COVID-19». По его словам, возросла необходимость в обеспечении бесконтактного голосования.

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