Основатель сервиса онлайн-конференций Zoom Эрик Юань за день заработал 5,2 миллиарда долларов. Его состояние достигло 22 миллиардов, пишет Bloomberg.

Акции Zoom подорожали на 32 процента после публикации в понедельник, 31 августа, отчета о квартальной выручке, которая выросла на 355 процента год к году, до 664 миллиона долларов. Чистая прибыль компании составила почти 186 миллионов долларов. Клиентская база Zoom увеличилась на 458 процентов по сравнению с 2019 годом, до 370,2 тысячи компаний.

Zoom стал одним из главных бенефициаров коронавирусного кризиса. Помимо нее победителями от пандемии оказались компания Amazon, принадлежащая богатейшему человеку планеты Джеффу Безосу. Сам миллиардер в 2020 году установил рекорд, став первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 200 миллиардов долларов.

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