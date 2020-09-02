Для некоторых британских школьников ввели новые правила поведения на фоне пандемии COVID-19, в частности им запрещено шутить на тему коронавируса. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что в текущем учебном году некоторые школы подготовили необычные нововведения для учеников. Так, в гастингской школе детям запретили «умышленно и злонамеренно» кашлять или чихать, а также рассказывать шутки про коронавирус.

В то же время в одном из учебных заведений столицы за шуточный кашель могут и вовсе отчислить.

Кроме того, по данным издания, новые правила коснулись и личной гигиены. Например, в одной из школ Дерби каждый класс получил свой туалет. При этом посещение чужой уборной повлечет серьезное наказание.

По последним данным, в Великобритании зафиксировали 337 168 случаев заражения COVID-19, из них 41 504 закончились смертью и 344 — выздоровлением.

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