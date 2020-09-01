Папа Римский Франциск выразил мнение, что пандемия позволила современным людям открыть для себя «более скромный стиль жизни», а также предоставила возможность научиться жить по-новому.

«Нынешняя пандемия научила нас более простой и скромной жизни, этот кризис в определенной степени дал нам возможность жить по-другому. Мы увидели, как Земле удается восстанавливаться, если мы даем ей передышку: воздух стал чище, воды более прозрачны, а отдельные виды животных вернулись туда, где давно исчезли», — сказал он в своем послании по поводу Всемирного дня молитвы о защите творения, отмечаемого Римско-католической церковью 1 сентября.

«Пандемия привела нас на перекресток. И мы должны воспользоваться моментом, чтобы положить конец разрушительной практике эксплуатации, вернувшись к созиданию», — приводит слова Франциска РИА Новости.

Понтифик отметил, что люди должны пересмотреть свои привычки в использовании энергии, потреблении, передвижении и даже питании.

Кроме того, глава Римско-католической церкви указал на необходимость соблюдения Парижского соглашения по климату и призвал списать долги наиболее слабым странам «перед лицом последствий пандемии, которая ведет к санитарному, экономическому и социальному кризисам».

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