Независимая экспертиза Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (РФ) не нашла оправдания терроризма в комментарии профессора Высшей школы экономики (ВШЭ), уроженца Баку Гасана Гусейнова, посвящённого интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг. Об этом сообщается на сайте ВШЭ.

Ранее знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что Гусейнов больше не является преподавателем Высшей школы экономики.

«Для того, чтобы сформулировать объективную позицию относительно таких обвинений в адрес профессора, НИУ ВШЭ заказал независимую экспертизу в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина. Результаты этой экспертизы говорят о том, что реплики Гасана Гусейнова не содержат признаков оправдания терроризма. ВШЭ доверяет результатам независимой экспертизы и поддерживает ее», — говорится в сообщении.

В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.

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