Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель совершает свой первый визит в Ливию, чтобы содействовать усилиям Евросоюза по возобновлению политического диалога о прекращении конфликта в стране, сообщил во вторник его пресс-секретарь Петер Стано.

«Встретился с президентом (Файезом) Сарраджем и членами кабинета министров в Триполи. Ливия остается высшим приоритетом для ЕС. Мы приветствуем недавнее соглашение о прекращении огня и продолжаем поддерживать диалог и политическое урегулирование конфликта усилиями самих ливийцев», — цитирует «Интерфакс» Боррела.

Он также сообщил, что обсудил с ливийскими партнерами «пути продвижения политического процесса, возвращения к переговорам (совместного) военного комитета 5 + 5 и снятия нефтяной блокады».

«ЕС решительно поддерживает Берлинский процесс, посреднические усилия и меры по деэскалации, включая эмбарго на поставки оружия, как ключевые элементы для прекращения ливийского конфликта», — отметил глава европейской дипломатии.

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