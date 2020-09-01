Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

В письме говорится: «Уважаемая Мехрибан Арифовна. Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения. Ваши энергия, профессионализм и умение работать с людьми, отзывчивость и доброжелательность снискали уважение как в Азербайджане, так и за его пределами. Всегда с теплотой вспоминаю наши встречи и беседы, в ходе которых мы обсуждали многие вопросы двусторонней и международной повесток дня, находили общие подходы к их решению. Весьма дорожу доверием, установившимся между нами.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации знают о существенном вкладе, который Вы вносите в гуманизацию международных отношений, и о Вашем активном участии в сохранении и приумножении мировых социально-культурных ценностей. Хорошо также осведомлены и высоко ценим Вашу деятельность, направленную на консолидацию мировой женской общественности во благо построения стабильного и безопасного будущего для наших потомков.

От души желаю Вам, Мехрибан ханым, крепкого здоровья, прекрасного настроения, вдохновения, мира, добра и процветания. Пусть в Вашей жизни всегда будут уважение и поддержка друзей и коллег, теплота и любовь родных и близких.

Всегда буду рада видеть Вас в России.

Прошу принять уверения в моем высоком к Вам уважении».

Minval.az