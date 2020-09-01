Германия выступает против санкций США по «Северному потоку — 2» и донесла до Вашингтона свою позицию, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я это сообщил напрямую моему коллеге госсекретарюМайклу Помпео», — сказал Маас.

Министр добавил, что Германия и США находятся в контакте по этому вопросу.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Minval.az