Французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» повторно публикует карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшие ранее широкое недовольство у мусульман и спровоцировавшие теракт в 2015 году, сообщает «Интерфакс».

Электронная версия издания с соответствующими карикатурами стала доступна во вторник днем, печатная версия выйдет в продажу в эту среду.

Речь идет о 12 рисунках, изначально опубликованных датской газетой «Юлландс-Постен» в сентябре 2005 года, а затем «Шарли Эбдо» — в 2006 году. На них пророк Мухаммед, в частности, изображен с бомбой на голове вместо тюрбана. Помимо них, на главной странице также размещена карикатура, созданная одним из убитых во время теракта художников.

«Мы никогда не заляжем на дно. Мы никогда не сдадимся», — сказал директор издания Лоран Сурисо.

Переиздание карикатур связано с началом судебного процесса на этой неделе в отношении предполагаемых пособников террористов.

7 января 2015 года в здании редакции французского сатирического журнала «Шарли Эбдо» в центре Парижа террористы открыли стрельбу после того, как журнал как раз опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда.

В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них — журналисты. Еще 11 человек получили ранения. Террористы, братья Куаши, были убиты через два дня после нападения.

Журнал «Шарли Эбдо» известен своими скандальными сатирическими карикатурами. Так, еженедельник выпускал обложки с рисунками, посвященными серии терактов в Париже и крушению российского самолета в Египте.

Minval.az