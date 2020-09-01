«Эмир» террористической группировки «Исламское государство» в Турции арестован, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

«Арестован так называемый эмир ИГ в Турции, имевший серьезные планы. Поздравляю правоохранительные органы», — написал Сойлу в Twitter.

Выступая в эфире телеканала NTV, Сойлу назвал имя «эмира» ИГ — Махмут Озден, операция прошла в Стамбуле. По словам министра, главарь террористов в Турции занимался подготовкой групп боевиков для совершения терактов, а также для похищения турецких политических деятелей и переправки их в Сирию.

Minval.az