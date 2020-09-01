Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в воскресенье с утверждением о некомпетентности руководства Греции и Франции на фоне напряженности в Средиземном море.

«К нашей борьбе с терроризмом добавились угрозы нашим интересам и правам в Средиземном и Эгейском морях. Мы боремся со всеми угрозами и бросаем вызов нашим врагам. Стрелы выпущены и обязательно достигнут своей цели. Мы не боимся борьбы. Мы не стесняемся дарить Шехидов и ветеранов на этом пути. Принимает ли народ Греции то, что с ним произойдет из-за их амбициозных и некомпетентных правителей? Знает ли народ Франции, какую цену он заплатит из-за своих амбициозных и некомпетентных правителей? … Мы готовы заплатить любую цену. Мы — не нация с армией. Мы — нация, которая сама и является армией», — заявил Эрдоган на церемонии вручения дипломов военной академии сухопутных войск в Анкаре.

28 августа президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж стремится подкреплять свои заявления в отношении Турции соразмерными шагами в Восточном Средиземноморье.

Minval.az