Около 2,5 тыс. пассажиров французских скоростных поездов оказались затронуты в ночь на понедельник перебоями с подачей электроэнергии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Франс-энфо».

В частности, один из поездов, направлявшийся в Париж, должен был прибыть во французскую столицу еще днем в воскресенье. Однако в итоге пассажиры провели ночь на понедельник в поезде и смогли добраться до пункта назначения лишь в понедельник.

В общей сложности ночь из-за сбоя в вагонах провели пассажиры четырех высокоскоростных поездов.

Национальный перевозчик Франции SNCF объяснил ситуацию «серией инцидентов с подачей электроэнергии», которые прервали движение железнодорожного транспорта на юго-западе Франции и в направлении Парижа.

В компании пообещали в качествен компенсации выплатить пассажирам тройной размер стоимости их билетов.

В SNCF начали внутреннее расследование, чтобы установить причины произошедшего сбоя.

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