Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона намеренно затягивает переговоры по торговому соглашению с ЕС после Brexit. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Британия и ЕС остаются в тупике в переговорах о торговых связях после завершения переходного периода после Brexit. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Британией может быть не заключено вовремя.

«Переговоры не продвигаются вперед из-за непримиримой и нереалистичной позиции Соединенного Королевства», — сказал Ле Дриан.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье добавил, что переговоры, похоже, идут в обратном направлении.

Сентябрь должен стать решающим месяцем в обсуждениях. ЕС настаивает на том, чтобы переговоры завершились до ноября, чтобы дать время для парламентского одобрения и юридической проверки сделки.

Ле Дриан подчеркнул, что ЕС не прогнется под давлением Лондона.

«По Brexit мы всегда демонстрировали единство и доказывали неправоту тех, кто видел признаки общего упадка Европы», — сказал он.

Minval.az