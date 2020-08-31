Около 5800 человек арестованы в Китае за преступления в связи с эпидемией коронавируса.

Прокуратура Китая отчиталась перед властями о работе по раскрытию «преступлений коронавируса».

Среди тех, кто числится среди арестованных покупатель супермаркета, избивший до смерти другого покупателя за просьбу надеть маску. Водитель, намеренно задавивший медработников. Гражданин, заколовший кортиком инспектора по измерению температуры. Люди, подозреваемые в краже пожертвований для больных коронавирусом. Граждане, скрывавшие информацию о совершенных авиаперелетах или совравших о состоянии здоровья.

«С января по июль 2020 года были задержаны 5797 человек. Еще 6755 граждан предстали перед судом за нарушения», — сообщается в заявлении китайской госпрокураторы. Кому из них уже вынесен приговор, пока не сообщается.

Китаю удалось справиться с распространением коронавируса благодаря жестким карантинным мерам, массовым эпидемиологическим расследованиям и тотальному контролю за районами заражения. Известно, что в стране применялось отслеживание граждан при помощи приложений для смартфонов с моментальным реагированием на возможные случаи заражения.

Даже сейчас, через 8 месяцев после начала пандемии и официального подавления эпидемии в самом Китае, там требуют от граждан обязательного ношения маски в супермаркетах, магазинах, кино и в общественном транспорте. Многие китайцы сами предпочитают носить маску и на открытом воздухе — для пущей безопасности.

В последние дни не поступало сообщений о новых заражений коронавирусом в Китае.

Minval.az