Между Россией и Норвегией разгорается «шпионско-дипломатический скандал». Из Москвы высылают советника посольства Норвегии. Каких-либо обвинений против дипломата не выдвинуто. В МИД Норвегии сочли высылку своего дипломата «совершенно необоснованной», так как он «не нарушал никаких правил». Однако у Смоленской площади свой резон. Москва высылает норвежского дипломата в качестве «ответнрй меры» — чуть больше недели назад Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче «российскому разведчику» такой информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению ему грозит до 15 лет тюрьмы. Тогда же МИД Норвегии объявил персоной нон грата одного из российских дипломатов.

Как утверждают знающие люди, нечто подобное в дипломатии время от времени происходит. И взаимная высылка — ход, в общем-то, стандартный. Но, во-первых, в дипломатии и в мире спецслужб есть предостаточно способов решить проблему без шума и пыли, и если дело дошло до высылки послов, это уже само по себе показательно. Во-вторых, Норвегия даже в худшие годы «холодной войны», будучи членом НАТО, сохраняла достаточно конструктивные отношения с Кремлем, и если теперь здесь не стали «гасить» шпионский скандал, а открыто вынесли его на публику, это тоже говорит о многом. А в-третьих, и «в-главных», этот самый шпионский скандал разразился на показательном фоне: напряженность в Арктике стремительно нарастает. Москва накачивает в этом регионе «военные мускулы». По последним сообщениям, Россия проводит масштабные военно-морские учения у берегов Аляски — в Беринговом море. Именно в их ходе у побережья самого северного штата США всплыла российская подводная лодка, породив волну слухов о новой аварии на российском подводном флоте: субмаринам по определению не положено всплывать у чужих берегов. Одновременно военные игры проходят на севере Красноярского края. В те же дни, когда в Норвегии обсуждали арест российского шпиона и высылку российского дипломата, в западную прессу попали спутниковые снимки и результаты их анализа: Россия увеличила длину взлетно-посадочной полосы (ВПП) арктического аэродрома Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, являющегося самым северным в стране, с 2,5 километра до «колоссальных» 3,5 километра. Здесь, напомним, расположен главный опорный пункт России в высоких широтах — военная база «Арктический трилистник», и теперь удлинение ВПП позволяет принять здесь любой самолет, имеющийся у Вооруженных сил России, включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также дальний противолодочный самолет Ту-142 и противолодочный самолет средней дальности Ил-38. А в июле европейский спутник Sentinel-2 заснял ракетный пуск, произведенный большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат», в Баренцевом море — вплотную к границам Норвегии.

Есть, конечно, официальная версия Москвы: дескать, глобальное потепление делает доступными колоссальные ресурсы Арктики, открывает возможности для круглогодичной навигации по Севморпути, который превратится в самую удобную трассу между Дальним Востоком и Европой, и все эти экономические интересы России надо защищать. Только вот в чем дело.

Как теперь вспоминают журналисты, первая попытка превратить Севпорпуть в международную трассу была предпринята еще во второй половине восьмидесятых годов, во времена Михаила Горбачева. В Арктике был дан старт масштабным исследованиям по самым разным направлениям, от экономики до экологии, целью которых было превратить Севморпуть в оживленную трассу. Но очень скоро инициатива «заглохла». Как выяснилось, исследователи слишком часто подходили к «рубежу», за которым начиналась секретная оборонная тематика. Как оказалось, Арктика — это не только Сивморпуть, но и район действий подводных лодок и «охотников» за ними, разведывательных судов и т.д.

Сегодня РФ вновь рекламирует возможности Севморпути, но вряд ли в «путинской» команде проявят больше готовности допустить иностранцев к «чувствительным» точкам и «чувствительной» информации, чем в СССР во времена Горбачева. Тем более показательно, что заметной «гражданской» активности РФ в Арктике не проявляет. Нет ни обустройства берегов, вдоль которых и проходит Севпорпуть. Нет и «разбюрокрачивания» процедуры использования Севморпути для иностранных судов. Но зато полным ходом идет расширение военной инфраструктуры и отработка на учениях именно наступательных действий. Изрядную пищу для размышлений дают и оценки руководителя внешней разведки Норвегии Мортена Хага Лунде, который считает главной угрозой для королевства Россию и Китай. И понятную озабоченность у него вызывают и новые российские ракеты дальнего действия, и укрепление военных баз на Кольском полуострове и в северной части Баренцева моря, и учения Северного флота, и многое другое. За чем уже читается вполне понятный план: навязать НАТО пробу сил сегодня, пока еще соперники России только разворачивают свою военную активность в высоких широтах. Отсюда и лихорадочный спуск на воду новых военных ледоколов, и череда учений, и многое другое.

Но вот на таком фоне шпионский скандал сам по себе— еще не проблема. Проблема, что Норвегия взяла в отношении России столь «жесткий тон». Что уже само по себе явный показатель: вместо того, чтобы испугаться и предоставить России карт-бланш, НАТО принимает вызов. Уже прошедшие у берегов Норвегии масштабные учения НАТО «Единый трезубец» заставили Москву задуматься. А сегодня российские эксперты с тревогой констатируют: Североатлантический альянс «быстро стягивает войска» на территорию Норвегии, проводит учения, разворачивает радарные станции и т.д. И когда Москва обвиняет НАТО в «нагнетании страстей» и «запугивании» граждан, за этим читается вполне понятная растерянность: в Москве такого поворота просто не ждали. И самое главное, не имели «плана В» и ответа на вопрос, что делать, если в НАТО не испугаются, а развернут свою «арктическую гонку», на которую у РФ нет ни ресурсов, ни технологий.

А значит, перед РФ замаячила отчетливая перспектива проиграть «арктическую гонку» еще до ее начала.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az