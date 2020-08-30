На выборах в парламент Черногории лидирует крупнейшая оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» и другие оппозиционные партии и движения, приводит РИА Новости данные экзитпола.

Оппозиция вместе получает 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) — 33%, сообщило НПО «Центр мониторинга и исследований» (CEMI).

Ранее сообщалось, что явка составила рекордные 75,9%.

За 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций.

Выборы являются 11-ми по счёту с момента введения многопартийности в стране.

Minval.az