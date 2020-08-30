В город Хун-административный центр ливийской провинции Эль-Джуфра переброшены 112 военных автомобиля с наемниками.

Об этом сообщил пресс-секретарь ливийской армии полковник Мухаммед Кунуну.

По его словам, которые приводит «Анадолу», наемники переброшены для поддержки незаконных вооруженных группировок во главе с Хафтаром.

Кунуну отметил, что сотни наемников из Сирии и Йемена, российской ЧВК «Вагнер», а также из числа суданских повстанцев «Джанджавид» размещены в здании трех школ.

Кроме того, в город Сирт переброшено 70 военных автомобилей с боеприпасами, принадлежащими суданским повстанцам.

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