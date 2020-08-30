Французская компания Geochanvre начала выпуск защитных масок от коронавируса, изготовленных из конопляного волокна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на France Bleu​​​​​​.

Предприятие, созданное в 2014 году, расположено в небольшом городке Лезин департамента Йонна (Бургундия, юго-восточнее Парижа). Оно специализируется на производстве войлока, холста и нетканых материалов на основе растительных волокон — льна, конопли или крапивы.

Проект защитной маски из конопли разрабатывался специалистами компании с весны этого года. Теперь разработка прошла сертификацию главного управления по вооружениям Минобороны, занимающегося подобными услугами с целью снизить нагрузку в стране на гражданские сертификационные структуры, оказавшиеся под потоком сотен моделей масок. У продукции Geochanvre фильтрующая способность маски признана равной 89%. Изнутри маска покрыта тонким слоем ткани, чтобы меньше терла лицо.

Как сообщила директор предприятия Стефани Говэнэ, «особенности материи из конопли позволяют при изготовлении масок обойтись без использования таких дополнительных веществ как клей или липкие жидкости. Процессы прохождения воздуха сквозь ткань и его фильтрации обеспечиваются без использования каких-либо дополнительных средств».

Кроме того, использованная маска не загрязняет окружающую среду — она удобряет ее, поскольку является биологически разлагаемой. При ее производстве также не возникает загрязняющих отходов — по этой технологии применяется только вода под давлением.

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