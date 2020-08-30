Министерство иностранных дел Турции выразило жесткую позицию по провокации c сожжением Корана в Швеции.

«Это оскорбительное деяние в Мальме является ударом по толерантности и европейским ценностям. В последнее время мусульмане, живущие в Европе, сталкиваются с систематической дискриминацией, расизмом и антиисламским давлением в повседневной жизни. Такие оскорбительные действия против священного Корана являются наглядным примером этого», — приводит АПА заявление МИД Турции.

В позиции МИД отмечено, что, несмотря на решение шведских властей запретить провокационную акцию, 28 августа члены крайне правой партии прибегли к провокационным действиям: «Арест участников несанкционированной акции, продемонстрировавших неуважение к Корану – правильный шаг шведских властей Швеции. Мы призываем шведские власти и в будущем принимать необходимые меры против тех, кто проявляет неуважение к жителям-мусульманам этой страны».

Minval.az