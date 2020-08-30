Президент Сирии Башар Асад в воскресенье утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, министры обороны и иностранных дел Али Абдалла Айюб и Валид аль-Муаллем сохранили свои посты, сообщила канцелярия президента в Twitter.

«Президент Асад издал указ под номером 221 от 2020 года о формировании нового правительства Сирии во главе с Хусейном Арнусом. Генерал Али Абдалла Айюб назначается вице-премьером правительства, министром обороны. Господин Валид аль-Муаллем — вице-премьером, министром иностранных дел», — приводится текст указа.

В состав нового правительства Сирии вошли 29 министров, из них — две женщины, занявшие кресла министра культуры, министра социальных дел и труда.

Новый премьер сменил министров нефти и электроэнергетики. Это произошло после недавнего взрыва на газопроводе в Сирии.

Minval.az