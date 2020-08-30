Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с сопровождающей его делегацией посетил Мавзолей Ататюрка в связи с 98-ой годовщиной победы в битве при Думлупынаре

В состав делегации вошли спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Турции Фуат Октай, лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу, глава оппозиционной Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели, члены Кабмина, Лидер İYİ Parti Мераль Акшенер, руководители высших судебных органов, командующие армией, представители политических партий, чиновники и другие государственные служащие.

Эрдоган возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка.

Присутствующие почтили память основателя Турецкой Республики минутой молчания, прозвучал гимн Турецкой Республики.

Далее гости проследовали к башне Мисак-и-Милли, где Эрдоган оставил запись в книге почетных гостей.

Турецкий лидер написал, что в 98-ую годовщину победы в битве при Думлупынаре вновь с благодарностью чтит память Ататюрка и шехидов.

Власти страны прилагают усилия к усилению мощи Турции, которая к столетию Республики в 2023 году будет более сильным государством в экономическом, оборонном и политическом плане, подчеркнул Эрдоган.

Успехи Турции в различных регионах: от Сирии до Ливии, от Черноморского до Восточно-средиземноморского региона, а также сфере энергетики и борьбы с терроризмом, являются ярким свидетельством воли властей защищать права и интересы страны, отметил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция не пойдет на уступки в Восточном Средиземноморье в ответ на язык угроз, запугивания и шантажа, и продолжит защищать свои права, вытекающие из международного права и двусторонних соглашений.

Minval.az