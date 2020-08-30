Своим визитом на Тайвань, начавшимся в воскресенье, глава верхней палаты парламента Чехии, сената, Милош Выстрчил допустил серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, нарушил его суверенитет и территориальную целостность, а также основные принципы международных отношений, говорится в заявлении, с которым выступило посольство КНР в Праге.

Выстрчил, который, согласно конституции республики, является вторым по рангу политиком в Чехии после президента, вылетел из Праги во второй половине дня субботы и в ночь на воскресенье прибыл, как сообщило Чешское ТВ, в Тайбэй. В состав сопровождающей его делегации входит около 90 чешских предпринимателей, а также ряд политиков, в частности, приматор (глава) Праги Зденек Гржиб.

Предполагаются встречи участников поездки с местными политиками и переговоры о торговых отношениях. В Прагу делегация вернется в субботу, 5 сентября.

С визитом главы сената на Тайвань ранее выразили свое несогласие президент республики Милош Земан, премьер Андрей Бабиш и ряд иных чешских политиков, считающих необходимым соблюдение принципа «одного Китая». От визита Выстрчила также дистанцировался МИД Чехии.

«Господину Выстрчилу безразличны китайско-чешские отношения и успешное двустороннее сотрудничество, он игнорирует мнение широкой общественности Чехии. В собственных политических интересах он настаивал на посещении Тайваня, чем допустил серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, серьезно нарушил национальный суверенитет и территориальную целостность, а также серьезно нарушил основные принципы международных отношений и политические обязательства в двусторонних отношениях», — говорится в заявлении посольства КНР в Праге.

Диппредставительство КНР призвало в своем заявлении чешскую сторону придерживаться принципа «одного Китая» и «действительными делами оберегать развитие отношений между КНР и Чехией».

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