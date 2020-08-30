Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против связанных с коронавирусом ограничений, которая в субботу проходила перед парламентским комплексом в центре Оттавы.

Протестующие требовали от властей Канады отменить все защитные меры, которые, по их мнению, не только ограничивают свободу граждан, но также наносят ущерб национальной экономике.

«С начала марта в Канаде действуют ограничения, границы страны закрыты, миллионы лишились работы и теперь сидят на государственных пособиях, многие предприятия малого бизнеса закрылись и уже никогда не откроются, так как сотрудники просто не выходят на работу: кого-то устраивает сумма пособия (2 тыс. канадских долларов в месяц), кто-то просто запуган СМИ», — сказала одна из участниц акции, представившаяся Анной. По ее словам, в акции, длившейся четыре часа, приняли участие несколько тысяч человек. Полиция не сообщала официальных данных о численности участников.

Акция проходила спокойно. Протестующие не предпринимали никаких противоправных действий.

С мая в Канаде начали постепенно снимать режим жестких карантинных ограничений. Сейчас в стране открыты общественные заведения, но посещать их можно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции в 1,5 — 2 м. Границы Канады будут закрыты минимум до 30 сентября.

Minval.az