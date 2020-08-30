Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распространил послание в связи с 98-ой годовщиной победы в битве при Думлупынаре — ключевом сражении борьбы за независимость.

«С победой 30 августа всему миру было еще раз заявлено, что эти земли — наша исконная и вечная родина. Этой победой было заявлено о возрождении нации из пепла, ее повторном выходе на историческую арену»,- говорится в послании главы государства.

Эрдоган отметил, что со всей искренностью поздравляет граждан в Турции и во всех уголках планеты с днем победы в битве при Думлупынаре- 30 августа.

Освободительная борьба, начатая в Самсуне в 1919 году под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка, завершилась окончательной и прочной победой в битве 30 августа, говорится в послании.

Эрдоган привлек внимание к тому, что борьба Турции за благополучие продолжается и по сей день.

«Конечно, не случайно, что те, кто пытается вытеснить Турцию из Восточного Средиземноморья, и те, кто пытался вторгнуться в нашу страну столетие назад, являются одними и теми же интервентами. Турецкий народ не позволит реализовать новый «Севр» на «Голубой родине», подобно тому, как довела борьбу за освобождение до победного конца, несмотря на бедность и отсутствие возможностей»,- написал турецкий лидер.

Никто не должен сомневаться в силе воли турецкого народа в этом вопросе и ее непоколебимой вере в победу, сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что с благодарностью чтит память главнокомандующего Великим турецким наступлением Мустафы Кемаля Ататюрка и его товарищей по оружию

«Желаю милости Аллаха всем нашим шехидам, пожертвовавших своей жизнью, защищая Родину, здоровой и мирной жизни нашим ветеранам. С Днем Победы 30 августа»,- подчеркнул Эрдоган.

Сегодня по всей Турции, в Турецкой Республике Северного Кипра и турецких представительствах по всему миру отмечают 98-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре — ключевом сражении борьбы за независимость.

Minval.az