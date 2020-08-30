Пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков российской ЧВК Вагнера является операцией спецслужб Украины и США.

«Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран , поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально», — сказала она.

Ортагус также отметила, что США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров «из действительно свободные и честные выборы с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб».

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали под Минском 33 гражданина России. Оказалось, что это бойцы российской ЧВК Вагнера. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанными, а не «пытаться оправдаться за свои грязные намерения».

Позже он сменил риторику в адрес России. 9 августа Лукашенко сказал, что договорился с Путиным по вагнеровцам, отметив, что Беларусь и Россия всегда будут вместе.

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