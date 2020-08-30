Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть существующее вмешательство России в американские выборы.

В заявлении Байдена на сайте его предвыборной кампании сказано, что действующий президент надеется на поддержку его кандидатуры со стороны российских властей, которые скроют ужасающие провалы Трампа, которые ввергли нас в многочисленные кризисы.

По мнению Байдена, Трамп хочет скрыть от американского народа шаги, которые якобы делает руководство РФ, чтобы помочь Трампу переизбраться.

«И это потому, что внешняя политика Трампа является подарком для Кремля», — заключил Байден.

Ранее стало известно, директор национальной разведки США Джон Рэтклифф больше не будет проводить брифинги по вопросам безопасности выборов для членов комитетов по разведке обеих палат американского Конгресса, поскольку после них неоднократно происходила утечка информации. Трамп поддержал это решение, демократы подвергли его критике, и заявили, что будут добиваться отмены.

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