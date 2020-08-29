Четыре ракеты упали возле дипломатического представительства США в «зеленой зоне» около центра Багдада.
Об этом сообщает «Аль-Арабия».
По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Четыре ракеты упали возле дипломатического представительства США в «зеленой зоне» около центра Багдада.
Об этом сообщает «Аль-Арабия».
По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Дата: 2020/08/30 0:32
Раздел: Мир
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