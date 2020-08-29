Четыре ракеты упали возле дипломатического представительства США в «зеленой зоне» около центра Багдада.

Об этом сообщает «Аль-Арабия».

По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Minval.az