Более 10 тыс. сторонников конспирологической версии причин появления коронавируса нового типа приняли в субботу в манифестации, состоявшейся на Трафальгарской площади в центре британской столицы. Такую оценку приводит газета Daily Mail.

По ее информации, к собравшимся обратился британский конспиролог, бывший футболист и спортивный комментатор Дэвид Айк. Ранее в этом году он выступал с учреждениями, что вышки мобильной связи 5G могли способствовать распространению коронавирусной инфекции, после чего Facebook удалила его аккаунт из социальной сети. Как говорится в статье Daily Mail, выступающие подвергли жесткой критике кабинет министров за его позицию в отношении пандемии, которую они охарактеризовали как «мошенничество» и «надувательство».

На распространенных фотографиях видно, что среди участников акции протеста, которая спустя какое-то время плавно перетекла к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, очень мало людей использовали маски. Надписи на плакатах свидетельствовали о том, что собравшиеся люди не доверяют Всемирной организации здравоохранения, выступают против массовой вакцинации населения, полагают, что маски снижают иммунитет, и призывают «остановить тиранию врачей».

Minval.az