В Южно-Африканской республике две львицы убили спасшего их несколько лет назад 68-летнего хозяина — зоозащитника Веста Мэтьюсона. Об этом информирует издание Telegraph.

Отмечается, что трагедия произошла, когда мужчина вывел животных на прогулку. Они набросились на Мэтьюсона и растерзали. Он скончался от смертельных травм.

Сноха зоозащитника полагает, что львицы не желали причинить мужчине вреда, потому что они не стали его есть. Она считает, что они просто начали играть со своим хозяином в какую-то жестокую игру.

В прошлом Мэтьюсон спас львиц, когда те обитали на охотничьей ферме. В дальнейшем они были переправлены в его сафари-парк, где охотились на диких животных.

Известно также, что эти животные уже убили человека три года назад. Тогда Мэтьюсон заступился за них, посчитав, что львицы не агрессивны и спокойны.

В настоящее время звери находятся в приюте для животных, потом их выпустят в дикую природу.

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