Европа должна придерживаться справедливого подхода к Турции и ее правам в Средиземном и Эгейском морях. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, комментируя «Анадолу» итоги неформального саммита глав МИД стран ЕС.

По словам Октая, на его памяти еще не было случая, чтобы Евросоюз выступал на стороне Турции. В Европе ни озвучивалось ни одного протурецкого заявления.

«В Евросоюзе привыкли годами смотреть на других свысока. В Евросоюзе воспринимают себя, чуть ли не в качестве международной судебной инстанции — механизма, который может вершить некое правосудие. Однако на это у ЕС нет никаких прав и оснований. В ЕС сегодня воспринимают любой вопрос с точки зрения собственной выгоды, поэтому каждый шаг, отвечающий интересам Турции, вызывает негативную реакцию в Европе. Турция однозначно не считает ЕС международным судом. Европейский союз – это лишь региональное объединение, пытающееся обеспечить экономическое и политическое единство группы стран», — сказал Октай.

Современный Евросоюз — на деле весьма громоздкое объединение, которое опустилось до того, что идет на поводу у стран-членов, таких как Греция, отметил он.

«В Европе до сегодняшнего дня игнорировали геологоразведочные работы, проводимые в Средиземноморье, однако как только речь зашла о Турции и разведке месторождений на турецком шельфе, ситуация изменилась. В ЕС начали выражать бурное недовольство, что естественно наводит на ряд вопросов», — сказал вице-президент.

Фуат Октай подчеркнул, что Турция не поступится своими интересами в регионе. «Турция воспринимает ситуацию в восточной части Средиземного моря с призмы своих национальных интересов. Речь идет о территориальных водах, исключительной экономической зоне и шельфе. Ранее Анкара подписала соответствующее соглашение с Ливией и готова к диалогу по данному вопросу с другими прибрежными странами», — сказал вице-президент.

Октай напомнил, что еще сто лет назад на Западе была подготовлена карта границ Турции, за рамки которой ей не надлежало выходить. Этот документ обсуждался в Севре и был направлен на уничтожение интересов турецкого народа. Все это происходило век назад. Однако национально-освободительная борьба турецкого народа перечеркнула планы врагов Турции.

«Народ возвысил голос и на руинах империи создал новое государство. Севрская карта была раз и на всегда отвергнута. По происшествие ста лет список стран, противостоящих Турции, остается тем же. Их стало даже больше, к примеру, подключилась Германия. Те, кто в свое время пытался разделить Турцию на суше, теперь пытаются ограничить турецкую зону на море. Евросоюз превратился в инструмент для давления на Турцию», — отметил он.

Политик отметил, что Турция не собирается идти на уступки ни в Средиземном, ни в Эгейском морях.

Minval.az