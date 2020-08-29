Купленное британским уличным художником Бэнкси судно для спасения мигрантов в Средиземном море само оказалось в бедственном положении и запросило помощи у властей Италии, Мальты и Германии, передает «Лайф».

По предварительным данным, корабль под названием «Луиза Мишель» дрейфует в открытом море. Однако уже сутки власти ни одной из стран не спешат оказать помощь.

Как сообщили члены экипажа в соцсетях, перед поломкой они подобрали у берегов Ливии 219 мигрантов, пытавшихся на хрупких судах и плотах добраться до Европы. Среди них много женщин и детей. Уже один человек погиб, его тело также находится на борту «Луизы Мишель».

На призывы о помощи пока отреагировало лишь одно судно — Mare Jonio, которое вышло из итальянского порта на Сицилии. Но ему потребуется время, чтобы добраться до «Луизы Мишель».

В чрезвычайную ситуацию вмешалась ООН. Международная организация призвала европейские страны спасти судно с мигрантами. Впрочем, в этом же призыве содержится требование открыть порты и для других кораблей с мигрантами. В частности, на одном из них в море находится также около 200 мигрантов из Северной Африки.

Отметим, Бэнкси выкупил своё судно у ВМС Франции на средства, вырученные от продажи картин. Корабль он перекрасил в ярко-розовый цвет с изображением девушки, которая держит спасательный круг в форме сердца. Лодка получила название в честь французской революционерки и анархистки Луизы Мишель. Бэнкси нанял 10 членов экипажа, которые должны были заниматься спасением мигрантов, терпящих бедствие в Средиземном море на пути в Европу.

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